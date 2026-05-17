У Києві незабаром відкриють новий пішохідний міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, проєкт реалізують у співпраці Києва та Вільнюса як символ партнерства між Україною та Литвою.

«Пішохідний міст зводимо через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея його створення виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни», — зазначив Кличко.

Новий об’єкт стане частиною масштабного оновлення південно-західної частини парку на Прирічній. Перед розробкою концепції міська влада провела три етапи відкритих громадських консультацій із місцевими жителями.

Мета проєкту зведення мосту

Мер столиці наголосив, що проєкт має не лише інфраструктурне, а й важливе соціальне значення.

«Створення ще одного комфортного простору для прогулянок і відпочинку киян. Під час війни такі місця мають особливе значення — допомагають людям відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість», — підкреслив він.

Очікується, що новий міст стане однією з окрас оновленої рекреаційної зони на Оболоні та популярним місцем для прогулянок мешканців столиці.

