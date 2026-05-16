У Києві та низці областей повітряна тривога: що летить
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
У Києві 16 травня лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПлА.
Про це повідомили в КМДА.
«Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють про ворожий БпЛА повз Бориспіль в напрямку Києва.
Нагадаємо, армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.
За інформацією РДА, є постраждалі, яким наразі надають медичну допомогу. Водночас тяжких поранень не зафіксовано.
Також росіяни атакували дронами центральну частину Харкова, постраждала одна людина, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Внаслідок обстрілу у Шевченківському районі пошкоджено три виходи з метро, три зупинки громадського транспорту, контактну мережу міського електротранспорту, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. У Київському районі Харкова фіксують падіння уламків БпЛА на дитячий майданчик. Постраждалих немає.