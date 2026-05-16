У Києві та низці областей повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога

У Києві 16 травня лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПлА.

Про це повідомили в КМДА.

«Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють про ворожий БпЛА повз Бориспіль в напрямку Києва.

Росія обстрілює мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

За інформацією РДА, є постраждалі, яким наразі надають медичну допомогу. Водночас тяжких поранень не зафіксовано.

Також росіяни атакували дронами центральну частину Харкова, постраждала одна людина, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу у Шевченківському районі пошкоджено три виходи з метро, три зупинки громадського транспорту, контактну мережу міського електротранспорту, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. У Київському районі Харкова фіксують падіння уламків БпЛА на дитячий майданчик. Постраждалих немає.

