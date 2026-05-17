“Усі знали одне одного на ім’я”: рятувальники показали фото зруйнованого РФ під'їзду в Києві

Ракетний удар по Києву 14 травня / © ДСНС

Російський ракетний удар 14 травня, який забрав життя 24 людей, серед яких троє дітей, назавжди змінив життя мирного кварталу.

Рятувальники ДСНС, які ліквідовували наслідки чергового воєнного злочину РФ, поділилися емоційними кадрами з місця трагедії.

До повномасштабного удару тут вирувало звичайне життя: сусіди знали одне одного на ім’я, товаришували, разом пили каву та ділили радощі й смуток. Російська ракета в одну мить перетворила затишні домівки на руїни.

«В одну мить разом із цеглою розлетілися на друзки людські мрії, плани та сподівання. Цей удар забрав життя 24 людей. Троє з них — діти, наше вкрадене майбутнє», — зазначили в ДСНС.

Найжахливішим на цьому фото є скривавлений матрац, який став жахливим свідченням чиєїсь перерваної долі.

Співробітники ДСНС протягом багатьох годин працювали без упину, розгрібаючи завали вручну та за допомогою техніки.

«Дивитися на ці руїни без сліз боляче. Болить за кожного, хто загинув, та за кожного, хто втратив рідну людину. За кожну розтрощену цеглину, яка ще вчора була чиєюсь теплою домівкою. Це наш спільний біль. Біль усієї України», — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва ворожа ракета зруйнувала багатоповерхівку. Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків сталося часткове обвалення будинку.

Нинішній удар став наймасштабнішим від початку вторгнення Росії до України — ворог використав увесь спектр наявних засобів.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив 15 травня Днем жалоби в столиці за загиблими внаслідок наймасштабнішої ворожої атаки.

За словами президента Зеленського, під час удару по Києву російська армія використала ракети, виготовлені державою-агресоркою цього року завдяки компонентам із США, Європи та Японії.

