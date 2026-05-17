"Все знали друг друга по имени": спасатели показали фото разрушенного РФ подъезда в Киеве

Ракетный удар по Киеву 14 мая

Российский ракетный удар 14 мая, унесший жизни 24 человек, среди которых трое детей, навсегда изменил жизнь мирного квартала.

Спасатели ГСЧС, ликвидировавшие последствия очередного военного преступления РФ, поделились эмоциональными кадрами с места трагедии.

До полномасштабного удара здесь бурлила обычная жизнь: соседи знали друг друга по имени, дружили, вместе пили кофе и делили радость и печаль. Российская ракета в мгновение ока превратила уютные дома в руины.

«В мгновение ока вместе с кирпичом разлетелись вдребезги человеческие мечты, планы и надежды. Этот удар унес жизни 24 человек. Трое из них — дети, наше украденное будущее», — отметили в ГСЧС.

Самым ужасным на этом фото окровавленный матрас, который стал ужасным свидетельством чьей-то прерванной судьбы.

Сотрудники ГСЧС в течение многих часов работали без остановки, разгребая завалы вручную и с помощью техники.

«Смотреть на эти руины без слез больно. Болит за каждого погибшего и за каждого, кто потерял родного человека. За каждый разбитый кирпич, который еще вчера был чьим-то теплым домом. Это наша общая боль. Боль всей Украины», — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Дарницком районе Киева вражеская ракета разрушила многоэтажку. В результате взрывной волны и падения обломков произошло частичное обрушение дома.

Нынешний удар стал самым масштабным с начала вторжения России в Украину — враг использовал весь спектр имеющихся средств.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил 15 мая Днем траура в столице по погибшим в результате самой масштабной вражеской атаки.

По словам президента Зеленского, при ударе по Киеву российская армия использовала ракеты, изготовленные государством-агрессором в этом году благодаря компонентам из США, Европы и Японии.

