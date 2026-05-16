В Киеве и ряде областей воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога

В Киеве 16 мая раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПлА.

Об этом сообщили в КГГА.

«Просим киевлян идти к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают о вражеском БпЛА мимо Борисполя в направлении Киева.

Воздушная тревога / © Фото из открытых источников

Напомним, армия России ночью атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

По информации РГА, есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь. В то же время тяжелые ранения не зафиксированы.

Также россияне атаковали дронами центральную часть Харькова, пострадал один человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате обстрела в Шевченковском районе повреждены три выхода из метро, три остановки общественного транспорта, контактная сеть городского электротранспорта, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. В Киевском районе Харькова фиксируют падение обломков БПЛА на детскую площадку. Пострадавших нет.

