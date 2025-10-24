Удивительная история: как кот попал в беду в Киеве и нашел новый дом (фото)

Кот попал в беду на Подоле и нашел новый дом / © Вадим Кириленко / Facebook

В Киеве на Контрактовой площади случилась удивительная история спасения, главным героем которой стал кот. Животное, забравшись на самую крышу исторической достопримечательности Гостиный Двор, не смогло самостоятельно спуститься. Испуганный кот отчаянно мяукал, привлекая внимание местных жителей.

Об этом необычном инциденте рассказал первый заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко .

Он сообщил, что 23 октября около 21:00 жители города экстренно вызвали оперативные службы.

Фото Оперативно-спасательной службы от Вадима Кириленко. / © Вадим Кириленко / Facebook

«Которые вместе с полицией охраны вынуждены были немедленно проводить неотложные работы по съему с крыши памятника — КОТА, который залез на самый верх и не мог самостоятельно слезть. Сидел и отчаянно орал на пол Контрактовой площади», — отметил Кириленко.

К счастью, совместными усилиями спасателей и полиции кота успешно сняли, обогрели и накормили. Но история на этом не закончилась: животное, казалось бы, нашло свое новое место.

Кот, которого спасли. / © Вадим Кириленко / Facebook

«А еще он решил остаться у нас, видимо, пришлось кошачьей душе интересное место и люди», — добавил Вадим Кириленко.

Представитель заповедника подытожил, что это неожиданное событие вызвало противоречивые чувства — радость от неравнодушия людей к животному, но и смущение от того, что спасателям пришлось отвлекаться в трудный момент.

