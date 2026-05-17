В Киеве появится новый мост по мотивам королевского в Вильнюсе — где и когда (видео)

Оболонь Фото иллюстративное / © УНИАН

Реклама

В Киеве в скором времени откроют новый пешеходный мост в парке на улице Приречной в Оболонском районе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, проект реализуют в сотрудничестве Киева и Вильнюса как символ партнерства между Украиной и Литвой.

Реклама

У Києві невдовзі відкриють новий пішохідний міст у парку на Прирічній

«Пешеходный мост возводим через заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Идея его создания возникла как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны», — отметил Кличко.

Новый объект станет частью масштабного обновления юго-западной части парка на Приречной. Перед разработкой концепции городские власти провели три этапа открытых общественных консультаций с местными жителями.

Цель проекта возведения моста

Мэр столицы подчеркнул, что проект имеет не только инфраструктурное, но и важное социальное значение.

Создание еще одного комфортного пространства для прогулок и отдыха киевлян. Во время войны такие места имеют особое значение — помогают людям восстанавливаться эмоционально и поддерживать психологическую устойчивость», — подчеркнул он.

Реклама

Ожидается, что новый мост станет одним из украшений обновленной рекреационной зоны на Оболони и популярным местом для прогулок жителей столицы.

Раньше речь шла о так называемых мостах Преображенского, давно ставших настолько привычными для Запорожья, что их легко воспринимать как часть фона. Однако за этой «привычностью» стоит история, в которой объединились нехватка ресурсов, большие амбиции и инженерный риск.

Новости партнеров