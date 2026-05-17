"Хотів стати відомим спортсменом": у Києві попрощалися з хокеїстом, який загинув від удару РФ

У Києві попрощалися з Юрієм Орловим

Сьогодні, 17 травня, у Києві попрощалися з хокеїстом Юрієм Орловим, який загинув під час російської атаки на Київ 14 травня. Ворожа ракета влучила в його будинок у Дарницькому районі.

Про це повідомляє Суспільне Київ.

17 травня, у неділю, у Києві попрощалися з 30-річним Юрієм Орловим. Він був хокеїстом та флорболістом. Чоловік загинув під час масованої атаки РФ на Київ 14 травня.

Його разом із дівчиною знайшли під завалами зруйнованого під’їзду багатоповерхівки. У неї влучила російська балістична ракета.

На церемонію прощання прийшли рідні та друзі Юрія.

Юрій був професійним спортсменом — займався хокеєм та флорболом. Навчався у хокейній школі «Крижинка». У період 2015–2017 років грав за команди «Крижинка-Компаньйон» і «Дженералз» в Українській хокейній лізі.

Юрій Орлов провів сумарно 66 матчів. Йому вдалося закинути 7 шайб і віддати 5 результативних передач.

Чоловік завоював срібло та бронзу чемпіонату України. Пізніше з хокею перейшов на флорбол і почав виступати за Київський флорбольний клуб.

«Він був дуже світлою людиною, такою позитивною, дуже багато робив і для клубу, і для команди. Він прийшов до нас з хокею. Грав дуже жорстко, хоча був дуже доброю і позитивною людиною», — ділиться голова Київського флорбольного клубу Євген Гулечко.

Він додав, що Юрій випадково прийшов грати у флорбол, коли відвідав відкритий урок в Інституті фізкультури. Юрій зацікавився і сам почав грати. Були роки, коли Юрій був кращим бомбардиром сезону.

На поховання прийшов друг і партнер Юрія по Київському флорбольному клубу Віталій Глієвий.

«Юрій був завжди усміхненим, приємною людиною, завжди простий такий, з ним було легко. Я навіть не пам’ятаю, щоб він коли-небудь приходив на тренування занепокоєний чи похмурий. Він завжди був на позитиві, завжди міг підтримати партнерів», — згадує чоловік.

На церемонії прощання також був Євген Горбань, який вчився із загиблим в одній школі. Він поділився, що Юрій був відданий спорту і дисципліні з самого дитинства:

«Він був доброю, гарною людиною. Він навчався дуже добре. У нього ціль завжди була стати відомим спортсменом, хокеїстом. В принципі він ним і став».

У загиблого спортсмена залишилися брати і батько. Напередодні, 16 травня, відбулася церемонія прощання із дівчиною Юрія Орлова — 24-річною Мариною Гоменюк.

Як Україна відбила рекордну в історії атаку РФ

Нагадаємо, під час масованої атаки у ніч на 14 травня, коли росіяни забрали життя 24 людей, серед яких троє дітей, українська ППО витримала рекордний удар. Росія випустила понад 1500 безпілотників за добу, намагаючись перевантажити систему. Як повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, нашим силам вдалося знешкодити 95% ворожих БпЛА.

Близько 30% російських дронів ліквідували літаки-перехоплювачі. Окупанти робили ставку на «Шахеди», цілячись у критичну інфраструктуру, логістичні вузли та «Укрзалізницю».

Найбільшої шкоди завдали ракети: під ударом опинилися західні регіони, а у Києві росіяни зруйнували під’їзд житлового будинку в Дарницькому районі, де загинули 24 людини.

Ворог також здійснив цинічні повторні удари балістичними ракетами по тих самих місцях, намагаючись вбити рятувальників.

