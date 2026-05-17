"Хотел стать известным спортсменом": в Киеве простились с хоккеистом, погибшим от удара РФ

В Киеве простились с Юрием Орловым

Реклама

Сегодня, 17 мая, в Киеве простились с хоккеистом Юрием Орловым, который погиб во время российской атаки на Киев 14 мая. Вражеская ракета попала в его дом в Дарницком районе.

Об этом сообщает Суспільне Київ.

В Киеве простились с хоккеистом Юрием Орловым

17 мая, в воскресенье, в Киеве простились с 30-летним Юрием Орловым. Он был хоккеистом и флорболистом. Мужчина погиб во время массированной атаки РФ на Киев 14 мая.

Реклама

Его вместе с девушкой нашли под завалами разрушенного подъезда многоэтажки. В нее попала российская баллистическая ракета.

На церемонию прощания пришли родные и друзья Юрия.

Юрий был профессиональным спортсменом — занимался хоккеем и флорболом. Учился в хоккейной школе «Крижинка». В период 2015-2017 годов играл за команды «Крижинка-Компаньйон» и «Дженералз» в Украинской хоккейной лиге.

Юрий Орлов провел суммарно 66 матчей. Ему удалось забросить 7 шайб и отдать 5 результативных передач.

Реклама

Мужчина завоевал серебро и бронзу чемпионата Украины. Позже после хоккея перешел на флорбол и начал выступать за Киевский флорбольный клуб.

«Он был очень светлым человеком, таким позитивным, очень много делал и для клуба, и для команды. Он пришел к нам после хоккея. Играл очень жестко, хотя был очень хорошим и позитивным человеком», — делится глава Киевского флорбольного клуба Евгений Гулечко.

Он добавил, что Юрий случайно пришел играть во флорбол, посетив открытый урок в Институте физкультуры. Юрий заинтересовался и начал играть. Были годы, когда Юрий был лучшим бомбардиром сезона.

На похороны пришел друг и партнер Юрия по Киевскому флорбольному клубу Виталий Глиев.

Реклама

«Юрий был всегда улыбающимся, приятным человеком, всегда простым таким, с ним было легко. Я даже не помню, чтобы он когда-нибудь приходил на тренировку обеспокоенным или угрюмым. Он всегда был на позитиве, всегда мог поддержать партнеров», — вспоминает мужчина.

На церемонии прощания также был Евгений Горбань, который учился с погибшим в одной школе. Он поделился, что Юрий был отдан спорту и дисциплине с самого детства:

«Он был добрым, хорошим человеком. Он учился очень хорошо. У него цель всегда была стать известным спортсменом, хоккеистом. В принципе, он им и стал».

У погибшего спортсмена остались братья и отец. Накануне, 16 мая, состоялась церемония прощания с девушкой Юрия Орлова — 24-летней Мариной Гоменюк.

Реклама

Как Украина отбила рекордную в истории атаку РФ

Напомним, во время массированной атаки в ночь на 14 мая, когда россияне забрали жизни 24 человек, среди которых трое детей, украинская ПВО выдержала рекордный удар. Россия выпустила более 1500 беспилотников за сутки, пытаясь перегрузить систему. Как сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов, нашим силам удалось обезвредить 95% вражеских БпЛА.

Около 30% российских дронов ликвидировали самолеты-перехватчики. Оккупанты делали ставку на «Шахеды», целясь в критическую инфраструктуру, логистические узлы и «Укрзалізницю».

Наибольший ущерб нанесли ракеты: под ударом оказались западные регионы, а в Киеве россияне разрушили подъезд жилого дома в Дарницком районе, где погибли 24 человека.

Враг также совершил циничные повторные удары баллистическими ракетами по тем же местам, пытаясь убить спасателей.

Реклама

Новости партнеров