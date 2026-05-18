Секретний експеримент у ботсаду Києва: науковці тримають у таємниці унікальні рослини, які вивели випадково

Бузок / © Pexels

Реклама

У Національному ботанічному саду імені Гришка в Києві проводять унікальний експеримент із виведення карликового бузку. Якщо дослідження буде успішним, українські науковці зможуть створити компактні сорти.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів завідувач відділу дендрології Ботсаду Гришка, доктор сільськогосподарських наук Юрій Клименко.

Як у Ботсаду випадково знайшли карликові рослини

За словами науковця, експеримент почався з дослідження особливої форми китайського бузку. Зазвичай міжвидові гібриди не дають насіння, тому їх можна розмножувати лише вегетативно. Однак ботанікам вдалося знайти виняток.

Реклама

«Коли висіяли велику партію — тисячі насінин — і отримали сходи, то помітили серед них унікальні карликові рослини», — розповів Клименко.

Зараз ці рослини вирощують на окремій ділянці ботанічного саду. Науковці поки не демонструють їх публічно, щоб зберегти «наукову таємницю».

Для чого потрібен карликовий бузок

У Ботсаду пояснюють, що головна мета експерименту — створити універсальну карликову підщепу для бузку. Принцип роботи схожий на карликові фруктові дерева: якщо звичайний сорт прищепити на низькорослу основу, рослина не виростатиме великою.

«Бузок за своєю природою — досить масивна рослина, а власники сучасних невеликих ділянок хочуть бачити акуратні, компактні кущі», — зазначив науковець.

Реклама

Якщо експеримент буде успішним, будь-який сорт бузку можна буде зробити мініатюрним.

Чому науковий прорив може зайняти роки

Юрій Клименко наголосив, що результати таких досліджень не можна оцінити швидко. Деякі проблеми проявляються лише через десятиліття.

«Потрібен час, щоб переконатися у повній сумісності рослин і відсутності дефектів у майбутньому», — пояснив він.

У Ботсаду вже проводили подібні експерименти. Наприклад, намагалися щепити бузок звичайний на бузок угорський. Однак через різну швидкість росту стовбурів конструкція виявилася нестійкою — масивна верхня частина могла ламатися під час сильного вітру.

Реклама

Над новим експериментом із карликовими підщепами зараз активно працює науковець Василь Горб. У Ботсаду сподіваються, що проєкт стане справжнім науковим проривом у селекції декоративних рослин.

Раніше ми писали про те, що кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника. Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив: інвестиційний договір, який викликав стільки обурення серед містян, буде розірвано.

Новини партнерів