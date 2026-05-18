У Києві жінка розстріляла чоловіка через зауваження про галас під вікнами: фото
За спробу втихомирити гучну компанію 27-річний киянин потрапив до лікарні, а 43-річній нападниці тепер загрожує до семи років за ґратами.
У Святошинському районі Києва звичайне побутове зауваження закінчилося стріляниною. Спроба киянина закликати до порядку галасливу компанію під вікнами завершилася для нього госпіталізацією з вогнепальними пораненнями.
Про це повідомила поліція Києва у Facebook.
Хронологія нічного конфлікту
Інцидент відбувся на проспекті Академіка Корольова. 27-річний місцевий мешканець вийшов у двір, щоб зробити зауваження компанії чоловіків та жінок, які занадто голосно відпочивали посеред ночі.
Проте мирного діалогу не вийшло. Замість того, щоб збавити тон, одна з присутніх жінок — 43-річна киянка — дістала пістолет і кілька разів вистрілила у бік чоловіка. Після цього компанія швидко втекла з місця події.
Пораненому чоловіку вдалося дістатися своєї квартири, звідки йому викликали «швидку». Медики госпіталізували потерпілого з вогнепальними пораненнями руки та живота. Саме від лікарів поліція й дізналася про злочин.
Затримання та обшук
Оперативники разом із кримінальними аналітиками швидко встановили та затримали стрільчиню в порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуку в помешканні жінки поліцейські знайшли та вилучили пістолет і набої.
Усю зброю вже відправили на балістичну експертизу.
Яке покарання чекає на фігурантку?
Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури вже повідомили жінці про підозру.
Дії затриманої кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Санкція цієї статті сувора — вона передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
