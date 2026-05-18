У Києві жінка розстріляла чоловіка через зауваження про галас під вікнами: фото

За спробу втихомирити гучну компанію 27-річний киянин потрапив до лікарні, а 43-річній нападниці тепер загрожує до семи років за ґратами.

Світлана Несчетна
Пістолет, з якого стрріляла жінка / © Поліція Києва

У Святошинському районі Києва звичайне побутове зауваження закінчилося стріляниною. Спроба киянина закликати до порядку галасливу компанію під вікнами завершилася для нього госпіталізацією з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Хронологія нічного конфлікту

Інцидент відбувся на проспекті Академіка Корольова. 27-річний місцевий мешканець вийшов у двір, щоб зробити зауваження компанії чоловіків та жінок, які занадто голосно відпочивали посеред ночі.

Проте мирного діалогу не вийшло. Замість того, щоб збавити тон, одна з присутніх жінок — 43-річна киянка — дістала пістолет і кілька разів вистрілила у бік чоловіка. Після цього компанія швидко втекла з місця події.

Пораненому чоловіку вдалося дістатися своєї квартири, звідки йому викликали «швидку». Медики госпіталізували потерпілого з вогнепальними пораненнями руки та живота. Саме від лікарів поліція й дізналася про злочин.

Затримання та обшук

Оперативники разом із кримінальними аналітиками швидко встановили та затримали стрільчиню в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку в помешканні жінки поліцейські знайшли та вилучили пістолет і набої.

Усю зброю вже відправили на балістичну експертизу.

Жінка, яка влаштувала стрілянину і втікла / © Поліція Києва

Знаряддя злочину / © Поліція Києва

Набої до пістолету / © Поліція Києва

Яке покарання чекає на фігурантку?

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури вже повідомили жінці про підозру.

Дії затриманої кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Санкція цієї статті сувора — вона передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

