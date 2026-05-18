В Киеве резко вырастет цена на общественный транспорт: сколько будет стоить проезд

В Киеве вырастет цена на общественный транспорт

В Киеве повысят тарифы на общественный транспорт. Стоимость проезда в общественном транспорте Киева вырастет до 30 гривен за поездку. Новые тарифы планируется ввести уже с 15 июля 2026 года.

Об этом сообщили в КГГА.

В КГГА сообщают, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте объясняется ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Новые тарифы для киевлян заработают 15 июля 2026, когда удастся согласовать все регуляторные механизмы. Также КГГА планирует провести обсуждение с общественностью и профсоюзами. Подать свои предложения можно до 1 июня по этой ссылке.

Так, стоимость проезда в Киеве составит 30 гривен. Если покупать больше поездок, стоимость каждой будет уменьшаться:

1-9 поездок — 30 грн

10-19 — 28,90 грн

20-29 — 27,80 грн

30-39 — 26,60 грн

40-49 — 25,50 грн

50 поездок — 25 грн

Для киевлян останутся доступными ежемесячные проездные. С ними стоимость каждой поездки будет колебаться в пределах 23,3–23,6 грн.

Для студентов и учеников сохранят льготные условия. Студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а школьники во время учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно. Летом школьникам будет доступна скидка на проезд 75%.

В Киеве также планируется ввести пересадочный билет за 60 грн. С ним можно будет безлимитно менять общественный транспорт в течение 90 минут.

Безлимит на поездки по столице будет стоить почти 5000 гривен в месяц

Гости города смогут покупать проездные на несколько дней: по 375, 563 и 750 гривен на 1, 2 и 3 дня соответственно.

© КМДА

Напомним, в Киеве готовится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что тарифы не менялись с 2018 года, а пересмотр цен необходим для уменьшения нагрузки на бюджет и подготовки к отопительному сезону.

Пока официально названа экономически обоснованная себестоимость наземного транспорта выросла до 44 грн, а метро — до 64 грн. Впрочем, окончательными тарифами будет заниматься Департамент экономики.

Процесс пересмотра будет продолжаться не менее 2–3 месяцев, при этом все пассажирские льготы обещают сохранить. Параллельно власти изучают возможность внедрения единого часового пересадочного билета.

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов отмечает, что официальные цифры себестоимости вызывают вопросы, поскольку самостоятельные расчеты активистов на основе открытой отчетности показывают реальную себестоимость поездки в метро на уровне 26 грн (без учета амортизации и капитальных затрат).

Специалист критично оценивает перспективу быстрого внедрения единого билета. Поскольку «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен» являются разными предприятиями с отдельными счетами, а частные маршрутки не интегрированы в систему, реализация такой модели требует длительной и сложной реформы, которую город должен подготовить заранее.

