Новые тарифы на парковку в Киеве: сколько будет стоить час и как получить скидку 90%

В Киеве с 27 апреля начнут действовать новые тарифы на услуги по пользованию площадками для платной парковки КП «Киевтранспарксервис». Одновременно для физических лиц, которые платят налоги в бюджет столицы, вводится новая услуга — подписка на парковку в формате льготных месячных абонементов. Оформить подписку можно будет через приложение «Киев Цифровой» с 8:00 27 апреля.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

«Город не ставит перед собой цель делать парковку источником большой прибыли, потому что для нас парковка — это про культуру использования общего пространства, про цифровой сервис максимальной прозрачности. Повышения дисциплины платежей за парковку мы хотим достигать не через инспекторские функции и увеличение количества штрафов. А через предложение уникального соглашения для киевлян — "подписку" на парковку с огромной скидкой для налогоплательщиков. И мы верим, что она понравится нашим пользователям», — отметил Константин Усов.

Новые тарифы и введение абонементов уже утверждены соответствующими распоряжениями, которые будут опубликованы на Официальном портале Киева.

Так, с 8:00 27 апреля 2026 стоимость почасовой парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис» будет составлять:

в I зоне — 40 грн в час,

во ІІ зоне — 30 грн в час,

в ІІІ зоне — 10 грн в час.

В то же время для граждан-налогоплательщиков в городе вводится почти 90% скидка на месячную подписку на парковку. Ее стоимость будет составлять:

ІІІ зона — 299 грн в месяц,

ІІ зона — 999 грн в месяц,

весь Киев без ограничений — 1499 грн в месяц.

Речь идет о физических лицах, которые имеют налогооблагаемый доход или другие объекты налогообложения и платят налоги: наемных работниках, ФЛП, лицах, получающих другие налогооблагаемые доходы, собственниках имущества, за которое предусмотрена уплата налогов, а также о работающих пенсионерах. Студенты могут относиться к этой категории только при наличии налогооблагаемого дохода.

В подтверждение статуса налогоплательщика город внедряет цифровой механизм верификации в приложении «Киев Цифровой». Там пользователи смогут не только подтвердить право на скидку, но и подписаться на парковку. После активации она будет сразу закрепляться за номером автомобиля, поэтому каждый раз отдельно начинать парковку в приложении не нужно. Инспектор будет сразу видеть информацию об оплате.

Тарифы на парковку в Киеве / © КМДА

До конца 2026 года один налогоплательщик сможет оформлять не больше двух абонементов в месяц без подтверждения прав на автомобиль.

Важно, что вместе с тарифами обновлены границы парковочных зон.

Просим водителей ориентироваться на соответствующие информационные знаки — именно они определяют актуальную парковку.

