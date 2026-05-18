Секретный эксперимент в ботсаду Киева: ученые держат в тайне уникальные растения, которые вывели случайно

Сирень / © Pexels

В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве проводят уникальный эксперимент по выведению карликовой сирени. Если исследование будет успешным, украинские ученые смогут создать компактные сорта.

Об этом в интервью рассказал заведующий отделом дендрологии Ботсада Гришко, доктор сельскохозяйственных наук Юрий Клименко.

Как в Ботсаду случайно нашли карликовые растения

По словам ученого, эксперимент начался с исследования особой формы китайской сирени. Обычно межвидовые гибриды не дают семян, поэтому их можно размножать только вегетативно. Однако ботаникам удалось найти исключение.

«Когда высеяли большую партию — тысячи семян — и получили всходы, то заметили среди них уникальные карликовые растения», — рассказал Клименко.

Сейчас эти растения выращивают на отдельном участке ботанического сада. Ученые пока не демонстрируют их публично, чтобы сохранить «научную тайну».

Для чего нужна карликовая сирень

В Ботсаду объясняют, что главная цель эксперимента — создать универсальный карликовый подвой для сирени. Принцип работы похож на карликовые фруктовые деревья: если обычный сорт привить на низкорослое основание, растение не будет расти большим.

«Сирень по своей природе — достаточно массивное растение, а владельцы современных небольших участков хотят видеть аккуратный, компактный кустарник», — отметил ученый.

Если эксперимент будет успешным, любой сорт сирени можно сделать миниатюрным.

Почему научный прорыв может занять годы

Юрий Клименко подчеркнул, что результаты подобных исследований нельзя оценить быстро. Некоторые проблемы проявляются только спустя десятилетие.

«Нужно время, чтобы убедиться в полной совместимости растений и отсутствии дефектов в будущем», — пояснил он.

В Ботсаду уже проводились подобные эксперименты. Например, пытались прививать сирень обычную на сирень венгерскую. Однако из-за разной скорости роста стволов конструкция оказалась неустойчивой — массивная верхняя часть могла ломаться во время сильного ветра.

Над новым экспериментом с карликовыми подвоями сейчас активно работает ученый Василий Горб. В Ботсаду надеются, что проект станет подлинным научным прорывом в селекции декоративных растений.

