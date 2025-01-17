Застройка ботсада: в КМВА сделали заявление по поводу будущего земельного участка

Инвестиционный договор о застройке ботсада им. Гришко в Киеве будет разорван.

Киевляне отстояли землю ботсада и уберегли зеленую территорию от застройщика.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Национальный ботанический сад имени Гришко подтвердил: инвестиционный договор, вызвавший столько возмущения среди горожан, будет расторгнут.

"Сплоченность и общие цели приносят результат. Это еще один пример того, как громада может эффективно влиять на жизнедеятельность города", — отметил Тимур Ткаченко.

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Начальник КМВА выразил благодарность каждому, кто не остался в стороне.

"Надеюсь, что эта победа станет примером для всех желающих попытаться отобрать наше историческое и культурное наследие", — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, ранее в Киеве разразился скандал: землю ботсада Гришко хотят застроить.

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