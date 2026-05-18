У Києві оголошено перший рівень небезпечності на 19 травня: що відомо
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Удень 19 травня в Києві та області гроза. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
У випадку підтоплення проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: 0442847419.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 0442724018.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
У випадку травмування людей негайно телефонуйте 103.
У випадку несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Нагадаємо, на Волині через удар блискавки в одному з сіл загорівся будинок.