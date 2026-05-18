В Киеве объявлен первый уровень опасности на 19 мая: что известно

Гроза / © unsplash.com

Реклама

Днем 19 мая в Киеве и области гроза. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Реклама

В случае подтопления проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК «Киевавтодор»: 0442847419.

Если дерево упало или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленстрой»: 0442724018.

Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

В случае травмы людей немедленно звоните по телефону 103.

Реклама

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Напомним, на Волыни из-за удара молнии в одном из сел загорелся дом.

Новости партнеров