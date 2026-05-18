Шокирующее преступление в Киевской области: в Бучанском районе 22-летний молодчик изнасиловал собственную тещу
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическое насилие к своей 54-летней теще, с которой жил в одном доме, и вопреки ее воле изнасиловал женщину.
В Киевской области 22-летний мужчина совершил шокирующее преступление: он изнасиловал собственную тещу.
Молодчику сообщено о подозрении в изнасиловании (ч. 2 ст. 152 УК Украины), передает Киевская областная прокуратура в Facebook.
По данным следствия, произошедшее 10 мая в одном из населенных пунктов Бучанского района.
«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическое насилие к своей 54-летней теще, с которой проживал в одном доме, и вопреки ее воле совершил действия сексуального характера», — говорится в сообщении.
Речь идет о преступлении против половой свободы и неприкосновенности, совершенном в отношении лица, с которым подозреваемый находился в близких отношениях.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
По ходатайству прокуратуры, суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
