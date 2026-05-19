Під Києвом під час атаки РФ пошкоджено багатоповерхівку та авто — деталі
За даними влади, внаслідок російського удару в Броварах минулося без постраждалих.
Вночі проти 19 травня армія Російської Федерації атакувала Броварський район Київської області. У Броварах пошкоджено багатоповерхівку.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
«Ворог не припиняє атакувати Київщину. Цієї ночі наслідки атаки зафіксовано у Броварському районі», — повідомив чиновник.
Внаслідок падіння уламків збитої цілі пошкоджено технічний балкон багатоповерхівки та два легкові автомобілі у Броварах. На місцях працюють усі оперативні служби.
За даними влади, минулося без постраждалих.
