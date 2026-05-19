Атака РФ. / © Associated Press

Вночі проти 19 травня армія Російської Федерації атакувала Броварський район Київської області. У Броварах пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Ворог не припиняє атакувати Київщину. Цієї ночі наслідки атаки зафіксовано у Броварському районі», — повідомив чиновник.

Внаслідок падіння уламків збитої цілі пошкоджено технічний балкон багатоповерхівки та два легкові автомобілі у Броварах. На місцях працюють усі оперативні служби.

За даними влади, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, напередодні зранку в Ірпені, що під Києвом, вирувала сильна пожежа. Вогнем охопило приміщення цеху з виготовлення меблів на площі 5200 кв. м. Сильне займання сталося не внаслідок «прильоту» чи збиття повітряної цілі. Ймовірно, зайнялося через порушення правил пожежної безпеки.

