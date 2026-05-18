У Києві чоловік влаштував стрілянину у квартирі: перші деталі

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одній із багатоповерхівок Деснянського району Києва. / © autotheme.info

Реклама

У Києві, в Деснянському районі, зловмисник влаштував стрілянину просто у будинку, а потім зачинився у своїй квартирі.

Про це передають місцеві пабліки і підтверджує поліція столиці.

За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає.

Реклама

Поліцейські та спецпризначенці із стрілком вели перемовини. Зрештою, поліцейські затримали порушника.

Затриманий зловмисник / © Поліція Києва

Тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Зауважимо, що цей інцидент налякав людей на тлі відносно недавньої трагедії у Голосіївському районі, де вбили 7 людей.

Нагадаємо, що рівно місяць тому, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці та в супермаркеті.

Реклама

Замість затримати зловмисника, копи втекли з місця стрілянини.

Новини партнерів