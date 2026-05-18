- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві чоловік влаштував стрілянину у квартирі: перші деталі
У Деснянському районі Києва побутовий конфлікт ледь не переріс у масштабну трагедію: місцевий мешканець влаштував стрілянину просто в житловому будинку.
У Києві, в Деснянському районі, зловмисник влаштував стрілянину просто у будинку, а потім зачинився у своїй квартирі.
Про це передають місцеві пабліки і підтверджує поліція столиці.
За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає.
Поліцейські та спецпризначенці із стрілком вели перемовини. Зрештою, поліцейські затримали порушника.
Тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.
Зауважимо, що цей інцидент налякав людей на тлі відносно недавньої трагедії у Голосіївському районі, де вбили 7 людей.
Нагадаємо, що рівно місяць тому, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці та в супермаркеті.
Замість затримати зловмисника, копи втекли з місця стрілянини.