Жахлива трагедія на Київщині: жінка ховала тіло дворічного сина у шафі

У Броварах на Київщині розігралася страшна трагедія: 38-річна жінка кілька днів приховувала смерть свого дворічного сина, сховавши його тіло в шафі.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

Жахлива історія випливла назовні завдяки бабусі хлопчика, яка звернулася до поліції через «зникнення» онука. Як з’ясували правоохоронці, дитина загинула ще 23 квітня.

Тієї ночі хлопчику стало зле. Матір бачила, що дитині потрібна допомога, але замість того, щоб викликати «швидку», просто залишила малюка одного у квартирі. Коли жінка знову підійшла до сина, він уже не дихав.

Спроба приховати злочин

Замість того, щоб звернутися до служб, жінка вирішила позбутися доказів своєї недбалості. Вона поклала тіло дитини в картонну коробку та сховала її у шафі просто в житловій кімнаті.

Жінка поклала тіло сина до картонної коробки та сховала її у шафі / © Національна поліція Київської області

Що відомо про сім’ю

Поліцейські встановили, що жінка зловживала алкоголем і тривалий час не дбала про сина. У дитини не було нормальних умов для життя, а байдужість матері у критичний момент стала для хлопчика фатальною.

Наразі підозрювана перебуває в ізоляторі.

Слідство триває за двома статтями: залишення в небезпеці, що призвело до смерті, та злісне невиконання батьківських обов’язків.

Горе-матері загрожує до восьми років за ґратами.

Старша дитина — 11-річний хлопчик — наразі перебуває під опікою родичів.

Батько дітей наразі боронить країну у лавах ЗСУ.

