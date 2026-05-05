Київщина під ударом: троє постраждалих через нічну атаку РФ

Атака на Київщину

У ніч проти 5 травня російські війська атакували Київську область.

Про це інформує ДСНС.

Під ударом опинився житловий сектор у Броварському районі, де травмувалися двоє людей. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу на місці.

Крім того, внаслідок обстрілу у Вишгородському районі сталася пожежа на промисловому об’єкті. Там поранення дістала ще одна людина.

Рятувальники ліквідували займання. На місцях працювали підрозділи ДСНС.

