- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 488
- Час на прочитання
- 1 хв
Київщина під ударом: троє постраждалих через нічну атаку РФ
У Київській області внаслідок російських обстрілів у ніч проти 5 травня постраждали троє людей — у Броварському та Вишгородському районах.
У ніч проти 5 травня російські війська атакували Київську область.
Про це інформує ДСНС.
Під ударом опинився житловий сектор у Броварському районі, де травмувалися двоє людей. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу на місці.
Київщина під ударом: троє постраждалих через нічну атаку РФ (5 фото)
Крім того, внаслідок обстрілу у Вишгородському районі сталася пожежа на промисловому об’єкті. Там поранення дістала ще одна людина.
Рятувальники ліквідували займання. На місцях працювали підрозділи ДСНС.
Нагадаємо, що у Запоріжжі через російський удар сталася пожежа: є поранена