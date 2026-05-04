У Києві ображена жінка підпалювала двері знайомих чоловіків: фото
В обох зафіксованих випадках вогонь швидко охоплював оббивку зі штучної шкіри, створюючи реальну небезпеку для мешканців та їх майна.
У Києві перед судом постане 41-річна жінка, яка через конфлікти підпалювала двері знайомих чоловіків на Оболоні.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.
«Оболонською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної киянки за обвинуваченням у підпалах дверей двох квартир на Оболоні. Встановлено, що у лютому 2026 року жінка через ревнощі підпалила двері чоловіку, а вже за місяць, після сварки під час застілля, підпалила вхідні двері іншого знайомого — особи з інвалідністю II групи», — йдеться у повідомленні.
В обох випадках вогонь швидко охоплював оббивку зі штучної шкіри, створюючи реальну небезпеку для мешканців та їх майна.
Дії обвинуваченої кваліфіковано як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
