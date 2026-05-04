У Києві ображена жінка підпалювала двері знайомих чоловіків: фото

Палійка з Києва / © Поліція Києва

У Києві перед судом постане 41-річна жінка, яка через конфлікти підпалювала двері знайомих чоловіків на Оболоні.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

«Оболонською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної киянки за обвинуваченням у підпалах дверей двох квартир на Оболоні. Встановлено, що у лютому 2026 року жінка через ревнощі підпалила двері чоловіку, а вже за місяць, після сварки під час застілля, підпалила вхідні двері іншого знайомого — особи з інвалідністю II групи», — йдеться у повідомленні.

В обох випадках вогонь швидко охоплював оббивку зі штучної шкіри, створюючи реальну небезпеку для мешканців та їх майна.

Дії обвинуваченої кваліфіковано як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Пошкоджені двері / © Поліція Києва

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

