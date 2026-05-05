Киевщина под ударом: трое пострадавших из-за ночной атаки РФ

Атака на Киевщину

В ночь на 5 мая российские войска атаковали Киевскую область .

Об этом информирует ГСЧС .

Под ударом оказался жилищный сектор в Броварском районе, где травмировались два человека. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в результате обстрела в Вышгородском районе произошел пожар на промышленном объекте. Там ранения получил еще один человек.

Спасатели ликвидировали возгорание. На местах работали подразделения ГСЧС.

