Киевщина под ударом: трое пострадавших из-за ночной атаки РФ

В Киевской области в результате российских обстрелов в ночь на 5 мая пострадали три человека — в Броварском и Вышгородском районах.

Атака на Киевщину

В ночь на 5 мая российские войска атаковали Киевскую область .

Об этом информирует ГСЧС .

Под ударом оказался жилищный сектор в Броварском районе, где травмировались два человека. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в результате обстрела в Вышгородском районе произошел пожар на промышленном объекте. Там ранения получил еще один человек.

Спасатели ликвидировали возгорание. На местах работали подразделения ГСЧС.

Напомним, что в Запорожье из-за российского удара произошел пожар: есть раненый

