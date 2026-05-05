Киевщина под ударом: трое пострадавших из-за ночной атаки РФ
В Киевской области в результате российских обстрелов в ночь на 5 мая пострадали три человека — в Броварском и Вышгородском районах.
В ночь на 5 мая российские войска атаковали Киевскую область .
Об этом информирует ГСЧС .
Под ударом оказался жилищный сектор в Броварском районе, где травмировались два человека. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь на месте.
Кроме того, в результате обстрела в Вышгородском районе произошел пожар на промышленном объекте. Там ранения получил еще один человек.
Спасатели ликвидировали возгорание. На местах работали подразделения ГСЧС.
