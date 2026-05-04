Прив'язали мотузкою в недобудові: патрульні в Києві допомогли екзотичному гостю (відео)

У Шевченківському районі Києва знайшли павича на будівельному майданчику Фото ілюстративне / © unsplash.com

У Києві патрульні допомогли незвичному «гостю» — павичу, якого виявили на території одного з будівельних майданчиків у Шевченківському районі.

Про це повідомили правоохоронці патрульної поліції Києва.

Інформацію про птаха вони отримали після моніторингу соціальних мереж. Йшлося про павича, якого нібито прив’язали мотузкою на території недобудови.

Після перевірки інспектори Дар’я Преподобна та Владислав Богдан обстежили кілька будівельних об’єктів і виявили птаха на одному з них.

Охоронець пояснив, що павич сам залетів на будівництво. Щоб він не травмувався, чоловік тимчасово його прив’язав та намагався знайти власника.

Що сталося з птахом

Патрульні забрали птаха та передали його до Центру порятунку тварин. Зараз павич перебуває під наглядом ветеринарів, його стан оцінюється як стабільний, загрози життю немає.

У поліції подякували громадянам за уважність і закликали у разі виявлення тварин, які потребують допомоги, телефонувати на спецлінію «112».

