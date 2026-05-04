Привязали веревкой в недостройке: патрульные в Киеве помогли экзотическому гостю (видео)
В Киеве патрульные спасли павлина, которого обнаружили на строительстве в Шевченковском районе и передали в Центр спасения животных.
В Киеве патрульные помогли необычному «гостю» — павлину, обнаруженному на территории одной из строительных площадок в Шевченковском районе.
Об этом сообщили правоохранители патрульной полиции Киева.
Информацию о птице они получили после мониторинга социальных сетей. Речь шла о павлине, которого якобы привязали веревкой на территории недостроя.
После проверки инспекторы Дарья Преподобная и Владислав Богдан обследовали несколько строительных объектов и обнаружили птицу на одном из них.
Охранник объяснил, что павлин сам залетел на строительство. Чтобы он не травмировался, мужчина временно привязал его и пытался найти владельца.
Что произошло с птицей
Патрульные забрали птицу и передали ее в Центр спасения животных. В настоящее время павлин находится под наблюдением ветеринаров, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
В полиции поблагодарили граждан за внимательность и призвали в случае обнаружения нуждающихся в помощи животных звонить на спецлинию «112».
