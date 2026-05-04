Привязали веревкой в недостройке: патрульные в Киеве помогли экзотическому гостю (видео)

В Шевченковском районе Киева нашли павлина на строительной площадке

В Киеве патрульные помогли необычному «гостю» — павлину, обнаруженному на территории одной из строительных площадок в Шевченковском районе.

Об этом сообщили правоохранители патрульной полиции Киева.

Информацию о птице они получили после мониторинга социальных сетей. Речь шла о павлине, которого якобы привязали веревкой на территории недостроя.

После проверки инспекторы Дарья Преподобная и Владислав Богдан обследовали несколько строительных объектов и обнаружили птицу на одном из них.

Охранник объяснил, что павлин сам залетел на строительство. Чтобы он не травмировался, мужчина временно привязал его и пытался найти владельца.

Что произошло с птицей

Патрульные забрали птицу и передали ее в Центр спасения животных. В настоящее время павлин находится под наблюдением ветеринаров, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

В полиции поблагодарили граждан за внимательность и призвали в случае обнаружения нуждающихся в помощи животных звонить на спецлинию «112».

