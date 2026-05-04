У Києві поліцейські дістали зброю, щоб відбити напад натовпу під час затримання ухилянта (відео)
На київській Оболоні звичайна перевірка документів переросла у масову сутичку з нападами на поліцейських та погрозою застосування вогнепальної зброї.
У Києві звичайне патрулювання перетворилося на жорсткий конфлікт із застосуванням спецзасобів. Поліцейським довелося приводити табельну вогнепальну зброю в бойову готовність, щоб втихомирити агресивний натовп, який намагався «відбити» затриманих.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва у Telegram, надаючи офіційні роз’яснення щодо інциденту в Оболонському районі.
Втеча та опір: з чого все почалося
Під час спільного патрулювання поліції та представників ТЦК увагу правоохоронців привернули двоє чоловіків, які помітно нервували та намагалися уникнути зустрічі з патрулем. Під час перевірки документів з’ясувалося, що один із них є порушником законодавства про військову службу.
Ситуація миттєво вийшла з-під контролю.
Один із чоловіків намагався втекти. Його товариш почав бійку, намагаючись завдати тілесних ушкоджень поліцейським та військовим.
Обох правопорушників затримали та закували в кайданки.
Напад натовпу та крок до стрілянини
Найкритичніший момент настав, коли на місці події зібралися випадкові перехожі. Замість спостереження, група осіб почала агресивно втручатися у роботу правоохоронців: військовим та поліції завдавали ударів та намагалися порвати формений одяг.
«Поліцейські привели табельну вогнепальну зброю в бойову готовність та попередили про можливість її застосування», — йдеться у повідомленні поліції.
Лише після демонстрації готовності застосувати зброю натовп розійшовся. На щастя, обійшлося без пострілів.
Затриманих порушників доправили до Оболонського РТЦК та СП. На них складено адміністративні матеріали за порушення правил військового обліку та опір правоохоронцям.
