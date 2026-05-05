Повітряна тривога оголошена у Києві та області: що летить
У ніч проти 5 травня у Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу — сигнал небезпеки пролунала в столиці та всіх районах регіону.
Повідомляється, що повітряну тривогу оголошено в місті Київ, а також у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Обухівському та Бориспільському районах Київської області.
За даними моніторингових ресурсів, загроза пов’язана з можливими атаками з повітря. Наразі офіційні джерела не уточнюють тип загрози, однак на карті повітряних тривог більшість центральних і східних регіонів України позначені червоним кольором.
Жителів закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою тривоги.
Нагадаємо, ігнорування сигналів повітряної тривоги може становити загрозу життю, особливо в умовах масованих атак.
Нагадаємо, що раніше у Росії обмежили роботу аеропортів, заявили про збитий дрон у Москві і перебої зі зв’язком у Петербурзі