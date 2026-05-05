Воздушная тревога объявлена в Киеве и области: что летит

В ночь на 5 мая в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу — сигнал опасности раздался в столице и всех районах региона.

Сообщается, что воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском и Бориспольском районах Киевской области.

По данным мониторинговых ресурсов, угроза связана с возможными атаками с воздуха. Пока официальные источники не уточняют тип угрозы, однако на карте воздушных тревог большинство центральных и восточных регионов Украины обозначены красным цветом.

Жителей призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги.

Напомним, игнорирование сигналов воздушной тревоги может представлять угрозу жизни, особенно в условиях массированных атак.

Напомним, что ранее в России ограничили работу аэропортов , заявили о сбитом дроне в Москве и перебоях со связью в Петербурге.

