Воздушная тревога объявлена в Киеве и области: что летит
В Киеве и во всех районах Киевской области ночью 5 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки с воздуха.
В ночь на 5 мая в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу — сигнал опасности раздался в столице и всех районах региона.
Сообщается, что воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском и Бориспольском районах Киевской области.
По данным мониторинговых ресурсов, угроза связана с возможными атаками с воздуха. Пока официальные источники не уточняют тип угрозы, однако на карте воздушных тревог большинство центральных и восточных регионов Украины обозначены красным цветом.
Жителей призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги.
Напомним, игнорирование сигналов воздушной тревоги может представлять угрозу жизни, особенно в условиях массированных атак.
Напомним, что ранее в России ограничили работу аэропортов , заявили о сбитом дроне в Москве и перебоях со связью в Петербурге.