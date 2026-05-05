ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
377
Время на прочтение
1 мин

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области: что летит

В Киеве и во всех районах Киевской области ночью 5 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки с воздуха.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В ночь на 5 мая в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу — сигнал опасности раздался в столице и всех районах региона.

Сообщается, что воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском и Бориспольском районах Киевской области.

По данным мониторинговых ресурсов, угроза связана с возможными атаками с воздуха. Пока официальные источники не уточняют тип угрозы, однако на карте воздушных тревог большинство центральных и восточных регионов Украины обозначены красным цветом.

Жителей призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги.

Напомним, игнорирование сигналов воздушной тревоги может представлять угрозу жизни, особенно в условиях массированных атак.

Напомним, что ранее в России ограничили работу аэропортов , заявили о сбитом дроне в Москве и перебоях со связью в Петербурге.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
377
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie