В Киеве полицейские достали оружие, чтобы отразить нападение толпы во время задержания уклониста (видео)

Патрульная полиция / © Национальная полиция Киева

Реклама

В Киеве обычное патрулирование превратилось в жесткий конфликт с применением спецсредств. Полицейским пришлось приводить табельное огнестрельное оружие в боевую готовность, чтобы усмирить агрессивную толпу, которая пыталась «отбить» задержанных.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, предоставляя официальные разъяснения по поводу инцидента в Оболонском районе.

Бегство и сопротивление: с чего все началось

Во время совместного патрулирования полиции и представителей ТЦК внимание стражей порядка привлекли двое мужчин, которые заметно нервничали и пытались избежать встречи с патрулем. В ходе проверки документов выяснилось, что один из них является нарушителем законодательства о военной службе.

Реклама

Ситуация мгновенно вышла из-под контроля.

Один из мужчин попытался сбежать. Его товарищ начал драку, пытаясь нанести телесные повреждения полицейским и военным.

Оба правонарушителя задержаны и закованы в наручники.

Дата публикации 10:43, 04.05.26 Количество просмотров 8 Побег, драка и оружие: в Киеве на Оболони ТЦК задерживали беглеца

Нападение толпы и шаг к стрельбе

Самый критический момент наступил, когда на месте происшествия собрались случайные прохожие. Вместо наблюдения группа лиц начала агрессивно вмешиваться в работу правоохранителей: военным и полиции наносили удары и пытались порвать форменную одежду.

Реклама

«Полицейские привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность и предупредили о возможности его применения», — говорится в сообщении полиции.

Лишь после демонстрации готовности применить оружие толпа разошлась. К счастью, обошлось без выстрелов.

Задержанных нарушителей доставили в Оболонский РТЦК и СП. На них составлены административные материалы за нарушение правил военного учета и сопротивление правоохранителям.

Напомним, на Волыни работники ТЦК заехали бусом во двор и задержали троих мужчин, вспыхнула потасовка.

Реклама

Новости партнеров