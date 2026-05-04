В Киеве полицейские достали оружие, чтобы отразить нападение толпы во время задержания уклониста (видео)
На киевской Оболони обычная проверка документов переросла в массовую стычку с нападениями на полицейских и угрозой применения огнестрельного оружия.
В Киеве обычное патрулирование превратилось в жесткий конфликт с применением спецсредств. Полицейским пришлось приводить табельное огнестрельное оружие в боевую готовность, чтобы усмирить агрессивную толпу, которая пыталась «отбить» задержанных.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, предоставляя официальные разъяснения по поводу инцидента в Оболонском районе.
Бегство и сопротивление: с чего все началось
Во время совместного патрулирования полиции и представителей ТЦК внимание стражей порядка привлекли двое мужчин, которые заметно нервничали и пытались избежать встречи с патрулем. В ходе проверки документов выяснилось, что один из них является нарушителем законодательства о военной службе.
Ситуация мгновенно вышла из-под контроля.
Один из мужчин попытался сбежать. Его товарищ начал драку, пытаясь нанести телесные повреждения полицейским и военным.
Оба правонарушителя задержаны и закованы в наручники.
Нападение толпы и шаг к стрельбе
Самый критический момент наступил, когда на месте происшествия собрались случайные прохожие. Вместо наблюдения группа лиц начала агрессивно вмешиваться в работу правоохранителей: военным и полиции наносили удары и пытались порвать форменную одежду.
«Полицейские привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность и предупредили о возможности его применения», — говорится в сообщении полиции.
Лишь после демонстрации готовности применить оружие толпа разошлась. К счастью, обошлось без выстрелов.
Задержанных нарушителей доставили в Оболонский РТЦК и СП. На них составлены административные материалы за нарушение правил военного учета и сопротивление правоохранителям.
