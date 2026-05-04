ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
404
Время на прочтение
2 мин

В Киеве полицейские достали оружие, чтобы отразить нападение толпы во время задержания уклониста (видео)

На киевской Оболони обычная проверка документов переросла в массовую стычку с нападениями на полицейских и угрозой применения огнестрельного оружия.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Патрульная полиция

Патрульная полиция / © Национальная полиция Киева

В Киеве обычное патрулирование превратилось в жесткий конфликт с применением спецсредств. Полицейским пришлось приводить табельное огнестрельное оружие в боевую готовность, чтобы усмирить агрессивную толпу, которая пыталась «отбить» задержанных.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, предоставляя официальные разъяснения по поводу инцидента в Оболонском районе.

Бегство и сопротивление: с чего все началось

Во время совместного патрулирования полиции и представителей ТЦК внимание стражей порядка привлекли двое мужчин, которые заметно нервничали и пытались избежать встречи с патрулем. В ходе проверки документов выяснилось, что один из них является нарушителем законодательства о военной службе.

Ситуация мгновенно вышла из-под контроля.

Один из мужчин попытался сбежать. Его товарищ начал драку, пытаясь нанести телесные повреждения полицейским и военным.

Оба правонарушителя задержаны и закованы в наручники.

Нападение толпы и шаг к стрельбе

Самый критический момент наступил, когда на месте происшествия собрались случайные прохожие. Вместо наблюдения группа лиц начала агрессивно вмешиваться в работу правоохранителей: военным и полиции наносили удары и пытались порвать форменную одежду.

«Полицейские привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность и предупредили о возможности его применения», — говорится в сообщении полиции.

Лишь после демонстрации готовности применить оружие толпа разошлась. К счастью, обошлось без выстрелов.

Задержанных нарушителей доставили в Оболонский РТЦК и СП. На них составлены административные материалы за нарушение правил военного учета и сопротивление правоохранителям.

Напомним, на Волыни работники ТЦК заехали бусом во двор и задержали троих мужчин, вспыхнула потасовка.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
404
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie