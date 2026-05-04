В Киеве обиженная женщина поджигала двери знакомых мужчин: фото
В Киеве перед судом предстанет 41-летняя женщина, которая из-за конфликтов поджигала двери знакомых мужчин на Оболони.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.
«Оболонской окружной прокуратурой г. Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летней киевлянки по обвинению в поджогах дверей двух квартир на Оболони. Установлено, что в феврале 2026 года женщина из-за ревности подожгла дверь мужчине, а уже через месяц, после ссоры во время застолья, подожгла входную дверь другого знакомого — лица с инвалидностью II группы», — говорится в сообщении.
В обоих случаях огонь быстро охватывал обивку из искусственной кожи, создавая реальную опасность для жителей и их имущества.
Действия обвиняемой квалифицированы как преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.
