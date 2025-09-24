У Києві 17-річна горе-мати замкнула у квартирі на 4 дні немовля: як її покарають

У Києві судитимуть 17-річну матір, яка залишила семиміячного сина самого у квартирі. / © Поліція Києва

Реклама

У Києві 17-річна горе-мати, яка замкнула у квартирі свою маленьку дитину і пішла з дому, отримала підозру.

Про це передає поліція Києва.

Інцидент стався у січні цього року. На той час ще 16-річна дівчина залишила семимісячного сина напризволяще та пішла по своїх справах. На четвертий день вона розповіла одному зі своїх знайомих про те, що вдома, вже декілька днів на самоті перебуває її маленький син. Чоловік відразу повідомив про це до поліції і таким чином дитину вдалося врятувати.

Реклама

Тоді, у одній з кімнат правоохоронці знайшли маленького хлопчика, який перебував у вкрай виснаженому стані. Медики госпіталізували немовля та досі піклуються про його здоров’я.

Через деякий час поліцейські розшукали і горе-матір, яка залишила життя дитини під загрозою. Нею виявилася 17-річна місцева мешканка, яка приїхала до столиці разом із матір’ю, бабусею хлопчика, однак проживала окремо. Батько дитини — невідомий.

Внаслідок довготривалої відсутності піклування 7-місячний малюк отримав тяжкі захворювання та потрапив до лікарні у вкрай важкому стані — немовля не годували, не змінювали підгузки, майже весь час він лежав у нерухомому стані, через що на його тілі з’явились пролежні.

Правоохоронці оголосили матері про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — ст. 166 (злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

Реклама

© Поліція Києва

За це їй загрожує до восьми років позбавлення волі. В судовому порядку буде вирішуватись питання про позбавлення підозрюваної батьківських прав.

Нагадаємо, що на Київщині 18-річний батько вбив двомісячну дочку кулаком по голові.