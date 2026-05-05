Київ
У Києві виникла масштабна пожежа: з’явилося відео

На місці очікують рятувальників ДСНС, інформація про причини пожежі та постраждалих уточнюється.

Світлана Несчетна
Пожежа

Пожежа / © pixabay.com

У Києві у вівторок, 5 травня, виникло серйозне займання: вогонь охопив складські приміщення за Куренівським ринком.

Про це повідомив Telegram-канал «Київ Оперативний» та оприлюднив відео пожежі.

Величезний стовп диму видно з різних куточків району.

На місці очікують рятувальників ДСНС.

«Серйозною пожежею охопило приміщення (попередньо — складські), що розташовані за Куренівським ринком. Рятувальників ДСНС ще немає, імовірно — ще у дорозі», — йдеться під відео.

Інформація про причини пожежі та постраждалих уточнюється.

Нагадаєсо, 2 травня у Києві сталося загорання на вулиці Ягідній, у приватному двоповерховому житловому будинку з розповсюдженням вогню на дах та будинок, розташований поруч.

