- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 249
- Час на прочитання
- 2 хв
Столицю накриє потужна негода: синоптики попереджають про грози та дощі 19 травня
У вівторок, 19 травня, у Києві та області очікується різке погіршення погодних умов.
У вівторок, 19 травня, у Києві та області очікується класична травнева погода із комфортною температурою близько +25 градусів тепла, проте синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпеки через загрозу сильних злив із грозами.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці вдень близько +25 градусів тепла.
«У Києві 19–го травня типова для травня погода, пройдуть короткочасні грозові дощі, максимальна температура повітря у столиці близько +25 градусів», — повідомляє Діденко.
Вона наголошує, що нестійка погода в Україні зберігатиметься найближчими днями.
У Київській області та місті Києві 19 травня буде хмарно із короткочасними проясненнями, повідомляють в Українському гідрометцентрі. Можливі короткочасні дощі, вночі подекуди із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура по області вночі коливатиметься в межах від +11 до +16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів вище нуля.
У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +25 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають про грози, у зв’язку із цим в області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що весь день у Києві буде хмарним. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.
Температура повітря коливатиметься від +15 градусів тепла вночі до +24 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 19 травня.
Читайте також:
Гороскоп на 19 травня для всіх знаків зодіаку: день, у який боротьба добра зі злом вестиметься на всіх рівнях
День, коли випадковостей не буде: прогноз за оракулом Ленорман на 19 травня
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.