Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
2 хв

Столицю накриє потужна негода: синоптики попереджають про грози та дощі 19 травня

У вівторок, 19 травня, у Києві та області очікується різке погіршення погодних умов.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 19 травня

У вівторок, 19 травня, у Києві та області очікується класична травнева погода із комфортною температурою близько +25 градусів тепла, проте синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпеки через загрозу сильних злив із грозами.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці вдень близько +25 градусів тепла.

«У Києві 19–го травня типова для травня погода, пройдуть короткочасні грозові дощі, максимальна температура повітря у столиці близько +25 градусів», — повідомляє Діденко.

Вона наголошує, що нестійка погода в Україні зберігатиметься найближчими днями.

У Київській області та місті Києві 19 травня буде хмарно із короткочасними проясненнями, повідомляють в Українському гідрометцентрі. Можливі короткочасні дощі, вночі подекуди із грозами. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах від +11 до +16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів вище нуля.

У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +25 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про грози, у зв’язку із цим в області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози на Київщині 19 травня / © Укргідрометцентр

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що весь день у Києві буде хмарним. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до самого вечора.

Температура повітря коливатиметься від +15 градусів тепла вночі до +24 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 19 травня / © скриншот

