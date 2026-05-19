ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
192
Время на прочтение
2 мин

Столицу накроет мощная непогода: синоптики предупреждают о грозах и дождях 19 мая

Во вторник, 19 мая, в Киеве и области ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве 19 мая

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве 19 мая / © unsplash.com

Во вторник, 19 мая, в Киеве и области ожидается классическая майская погода с комфортной температурой около +25 градусов тепла, однако синоптики уже объявили желтый уровень опасности из-за угрозы сильных ливней с грозами.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в столице днем около +25 градусов тепла.

«В Киеве 19-го мая типичная для мая погода, пройдут кратковременные грозовые дожди, максимальная температура воздуха в столице около +25 градусов», — сообщает Диденко.

Она отмечает, что неустойчивая погода в Украине будет сохраняться в ближайшие дни.

В Киевской области и городе Киеве 19 мая будет облачно с кратковременными прояснениями, сообщают в Украинском гидрометцентре. Возможны кратковременные дожди, ночью местами с грозами. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +11 до +16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов выше нуля.

В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +23 до +25 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о грозах, в связи с этим в области объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о грозах на Киевщине 19 мая / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о грозах на Киевщине 19 мая / © Укргидрометцентр

На погодном портале Sinoptik сообщают, что весь день в Киеве будет облачным. Во второй половине дня ожидается очень сильный дождь с грозой, который будет идти до самого вечера.

Температура воздуха будет колебаться от +15 градусов тепла ночью до +24 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 19 мая

Погода в Киеве 19 мая

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 19 мая.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie