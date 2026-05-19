Проезд в Киеве по 30 грн: в КГГА ответили, что будет с льготниками

В Киеве планируется поднять цену разового проезда в коммунальном транспорте. В то же время, для школьников и студентов оставят льготы и скидки.

Покупать поездки оптом в Киеве станет выгоднее

В Киеве после возможного повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте льготы для отдельных категорий пассажиров останутся в силе.

Об этом сообщили в КГГА, в частности директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Подгайный в эфире «Киев 24».

По его словам, для пассажиров также будут действовать более выгодные условия при покупке большого количества поездок.

«Если покупать 50 поездок сразу, стоимость одной будет составлять 25 грн», — пояснил чиновник.

В городской администрации отметили, что для студентов сохранят 50-процентную скидку на проезд. Школьники во время учебного года и дальше смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а в период летних каникул для них будет действовать льготный тариф со скидкой 75%.

Ранее в столице сообщили о намерении повысить стоимость разового проезда в коммунальном транспорте до 30 грн.

Новые тарифы на проезд — что известно

Напомним, в Киеве планируют один из самых дорогих проездных в Европе. Новые тарифы могут сделать киевский проездной дороже, чем в большинстве столиц Европы.

Поэтому у людей просто не будет стимула пользоваться автобусами, троллейбусами и метро. А эксперты заявляют о пропасти в расчетах себестоимости проезда — от 26 до 64 грн за поездку.

