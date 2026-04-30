В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза

В Киеве днем 30 апреля объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударных БПЛА.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Из-за риска применения РФ ударных дронов жителей столицы призывают находиться в укрытиях.

По состоянию на 16:12 раздался отбой воздушной тревоги. Она длилась 14 минут.

Ожидаем детали.

Напомним, в этот день в Киеве и по всей Украине уже объявлялась воздушная тревога . Все из-за взлета истребителей МиГ-31К. Как известно, они являются носителями гиперзвуковых ракет типа «Кинжал», которые способны добиваться любого уголка Украины.

