Проїзд у Києві по 30 грн: у КМДА відповіли, що буде з пільговиками

Купувати поїздки гуртом у Києві стане вигідніше

Реклама

У Києві після можливого підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті пільги для окремих категорій пасажирів залишаться чинними.

Про це повідомили в КМДА, зокрема директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Підгайний, в ефірі «Київ 24».

За його словами, для пасажирів також діятимуть вигідніші умови в разі купівлі великої кількості поїздок.

Реклама

«Якщо купувати 50 поїздок одразу, вартість однієї становитиме 25 грн», — пояснив посадовець.

У міській адміністрації наголосили, що для студентів збережуть 50-відсоткову знижку на проїзд. Школярі під час навчального року й надалі зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно, а в період літніх канікул для них діятиме пільговий тариф зі знижкою 75%.

Раніше у столиці повідомили про намір підвищити вартість разового проїзду в комунальному транспорті до 30 грн.

Нові тарифи на проїзд — що відомо

Нагадаємо, в Києві планують один з найдорожчих проїзних у Європі. Нові тарифи можуть зробити київський проїзний дорожчим, ніж у більшості столиць Європи.

Реклама

Через це у людей просто не буде стимулу користуватися автобусами, тролейбусами та метро. А експерти заявляють про прірву в розрахунках собівартості проїзду — від 26 до 64 грн за поїздку.

Новини партнерів