Подвійний удар стихії накриває Київ: синоптики попередили, коли "розгуляється" негода

Найближчими вихідними у столиці очікується різка зміна погоди: на зміну нічним заморозкам та денному теплу прийде дощовий атмосферний фронт зі штормовими поривами вітру. Детальніше про погоду у столиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у столиці 25 квітня буде сильний вітер, який у неділю посилиться до штормового.

За прогнозом Діденко, у суботу вночі буде холодно, ймовірні невеликі заморозки, вдень у неділю пройде невеликий дощ, проте температура повітря коливатиметься в межах від +13 до +15 градусів тепла.

«26-го квітня, у неділю, атмосферний фронт наблизиться до Києва, хмар побільшає, вітер посилиться, температура повітря в тилу фронту знизиться до +10 градусів», — повідомила синоптикиня.

За даними Українського гідрометцентру, на Київщині 25 квітня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів тепла. У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до +5 градусів тепла, вдень — від +13 до +15 градусів вище нуля.

Водночас в Укргідрометцентрі попереджають про нічні заморозки пор території Київщині 25 квітня на поверхні ґрунту заморозки до -3 градусів нижче нуля. В регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Водночас на погодному порталі Sinoptik зазначають, що протягом усього дня 25 квітня у Києві буде триматися хмарна погода. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +6 градусів тепла вночі до +14 градусів тепла вдень.

