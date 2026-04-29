- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 751
- Час на прочитання
- 2 хв
На Київ суне “зима”: синоптики попередили, коли очікувати снігу та нового удару заморозків
Столицю та область накриє хвиля арктичного холоду, яка принесе нічні заморозки до -3 градусів та ймовірний мокрий сніг.
Синоптики попереджають про нічні заморозки та ймовірність мокрого снігу на Київщині 29 квітня.
За даними Українського гідрометцентру, у столиці та Київській області буде хмарна погода із проясненнями. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області коливатиметься в межах від 0 до -3 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до +11 градусів тепла. У Києві вночі температура вночі становитиме від 0 до -2 градусів морозу, вдень від +8 до +10 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають про заморозки: вночі 29 та 30 квітня по області в повітрі будуть заморозки до -3 градусів морозу. В регіоні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.
Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві 29-го квітня вдень температура повітря прогріється до +7…+9 градусів тепла. Місцями пройдуть дощі, також можливий мокрий сніг. Вітер дутиме північно-західний, проте бути помірним чи невеликим.
На погодному порталі Sinoptik зазначають, що у столиці протягом усього дня 29 квітня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +3 градусів тепла вночі до +9 градусів тепла вдень.
Раніше синопткиня попередила про про ще одну хвилю холоднечі і заморозків в Україні.
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.