- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 546
- Время на прочтение
- 2 мин
На Киев идет "зима": синоптики предупредили, когда ожидать снега и нового удара заморозков
Столицу и область накроет волна арктического холода, которая принесет ночные заморозки до -3 градусов и вероятный мокрый снег.
Синоптики предупреждают о ночных заморозках и вероятности мокрого снега на Киевщине 29 апреля.
По данным Украинского гидрометцентра, в столице и Киевской области будет облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по области будет колебаться в пределах от 0 до -3 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +6 до +11 градусов тепла. В Киеве ночью температура ночью составит от 0 до -2 градусов мороза, днем от +8 до +10 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают о заморозках: ночью 29 и 30 апреля по области в воздухе будут заморозки до -3 градусов мороза. В регионе объявлен второй уровень опасности, оранжевый.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Киеве 29-го апреля днем температура воздуха прогреется до +7…+9 градусов тепла. Местами пройдут дожди, также возможен мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный, однако быть умеренным или небольшим.
На погодном портале Sinoptik отмечают, что в столице в течение всего дня 29 апреля небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +3 градусов тепла ночью до +9 градусов тепла днем.
Ранее синоптик предупредила об об еще одной волне холода и заморозков в Украине.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.