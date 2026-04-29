На Киев идет "зима": синоптики предупредили, когда ожидать снега и нового удара заморозков

Синоптики рассказали, какой будет погода на Киевщине 29 апреля

Синоптики предупреждают о ночных заморозках и вероятности мокрого снега на Киевщине 29 апреля.

По данным Украинского гидрометцентра, в столице и Киевской области будет облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться в пределах от 0 до -3 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +6 до +11 градусов тепла. В Киеве ночью температура ночью составит от 0 до -2 градусов мороза, днем от +8 до +10 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках: ночью 29 и 30 апреля по области в воздухе будут заморозки до -3 градусов мороза. В регионе объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Киеве 29-го апреля днем температура воздуха прогреется до +7…+9 градусов тепла. Местами пройдут дожди, также возможен мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный, однако быть умеренным или небольшим.

На погодном портале Sinoptik отмечают, что в столице в течение всего дня 29 апреля небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +3 градусов тепла ночью до +9 градусов тепла днем.

Ранее синоптик предупредила об об еще одной волне холода и заморозков в Украине.

