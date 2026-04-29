В столичном лицее уволили учителя из-за использования русского языка на уроках

В Киеве в одном из лицеев зафиксировали нарушение языкового законодательства во время образовательного процесса — учитель использовал русский язык на уроке, что явилось основанием для проверки и дальнейшего увольнения.

Об этом сообщил представитель Уполномоченный по защите государственного языка Игорь Спиридонов.

По его словам, учащиеся старших классов зафиксировали на видео, как педагог на уроке применяет негосударственный язык. Хотя запись длилась менее минуты, этого хватило для реагирования.

В Уполномоченный поступили жалобы граждан, после чего были начаты мероприятия государственного контроля и проведена выездная проверка. В результате установили, что действия учителя нарушают требования Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в частности статьи 21, которая определяет украинский язык образовательного процесса.

Представитель языкового омбудсмена составил протокол об административном правонарушении. В то же время руководство лицея сообщило о прекращении трудовых отношений с педагогом.

В учебном заведении также заявили, что ранее все работники были ознакомлены с требованиями языкового законодательства под подпись. После инцидента администрация решила усилить контроль за соблюдением норм: в лицее разместят информационные материалы и QR-коды для подачи жалоб, а также примут дополнительные меры, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Уполномоченный отмечает: даже краткая видеозапись может быть достаточным доказательством нарушения. Если учитель систематически или эпизодически использует русский язык в ходе образовательного процесса, это может стать основанием для жалоб, проверок и кадровых решений.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что соблюдение украинского языка в образовании является не только требованием закона, но и вопросом государственности, безопасности и уважения к учащимся.

