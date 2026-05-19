Киев
926
В Киеве молния ударила сразу в нескольких районах во время непогоды (видео)

Мощные молнии над Киевом попали на видео. В столице прогнозируют грозы, шквалы и возможный град.

В Киеве 19 мая во время вечернего ненастья зафиксировали мощный удар молнии сразу в нескольких местах.

Киевляне публикуют в соцсетях кадры, на которых видны яркие вспышки над столицей.

По словам очевидцев, молния одновременно ударила, по меньшей мере, в 4 точках города. Из-за сильной грозы киевлян призывают оставаться в помещениях и не находиться вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Что известно о непогоде в Киеве 19 мая — предупреждение властей

Ранее Укргидрометцентр предупреждал об ухудшении погодных условий в столице и области. В ближайшие часы и до конца суток 19 мая в регионе прогнозируют грозы, местами град и шквалы ветра.

В Киеве и области объявлен I уровень опасности — желтый.

Синоптики отмечают, что кратковременные дожди и грозы сохранятся и на следующий день.

