Двойной удар стихии накрывает Киев: синоптики предупредили, когда "разгуляется" непогода

В ближайшие выходные в столице ожидается резкая смена погоды: на смену ночным заморозкам и дневному теплу придет дождливый атмосферный фронт со штормовыми порывами ветра. Подробнее о погоде в столице — читайте в материале ТСН.ua.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в столице 25 апреля будет сильный ветер, который в воскресенье усилится до штормового.

По прогнозу Диденко, в субботу ночью будет холодно, вероятны небольшие заморозки, днем в воскресенье пройдет небольшой дождь, однако температура воздуха будет колебаться в пределах от +13 до +15 градусов тепла.

«26-го апреля, в воскресенье, атмосферный фронт приблизится к Киеву, облаков станет больше, ветер усилится, температура воздуха в тылу фронта снизится до +10 градусов», — сообщила синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, на Киевщине 25 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов тепла. В столице ночью столбики термометров будут показывать от +3 до +5 градусов тепла, днем — от +13 до +15 градусов выше нуля.

В то же время в Укргидрометцентре предупреждают о ночных заморозках пор территории Киевской области 25 апреля на поверхности почвы заморозки до -3 градусов ниже нуля. В регионе объявили первый уровень опасности, желтый.

В то же время на погодном портале Sinoptik отмечают, что в течение всего дня 25 апреля в Киеве будет держаться облачная погода. Утренний мелкий дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +6 градусов тепла ночью до +14 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 25 апреля

Ранее синоптики предупредили об аномально холодном мае.

