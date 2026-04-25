Двойной удар стихии накрывает Киев: синоптики предупредили, когда "разгуляется" непогода
В столичном регионе объявлен первый уровень опасности из-за угрозы ночных заморозков. Синоптики рассказали, когда именно ожидать пик непогоды и штормовой ветер.
В ближайшие выходные в столице ожидается резкая смена погоды: на смену ночным заморозкам и дневному теплу придет дождливый атмосферный фронт со штормовыми порывами ветра. Подробнее о погоде в столице — читайте в материале ТСН.ua.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в столице 25 апреля будет сильный ветер, который в воскресенье усилится до штормового.
По прогнозу Диденко, в субботу ночью будет холодно, вероятны небольшие заморозки, днем в воскресенье пройдет небольшой дождь, однако температура воздуха будет колебаться в пределах от +13 до +15 градусов тепла.
«26-го апреля, в воскресенье, атмосферный фронт приблизится к Киеву, облаков станет больше, ветер усилится, температура воздуха в тылу фронта снизится до +10 градусов», — сообщила синоптик.
По данным Украинского гидрометцентра, на Киевщине 25 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов тепла. В столице ночью столбики термометров будут показывать от +3 до +5 градусов тепла, днем — от +13 до +15 градусов выше нуля.
В то же время в Укргидрометцентре предупреждают о ночных заморозках пор территории Киевской области 25 апреля на поверхности почвы заморозки до -3 градусов ниже нуля. В регионе объявили первый уровень опасности, желтый.
В то же время на погодном портале Sinoptik отмечают, что в течение всего дня 25 апреля в Киеве будет держаться облачная погода. Утренний мелкий дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.
Температура воздуха будет колебаться от +6 градусов тепла ночью до +14 градусов тепла днем.
Ранее синоптики предупредили об аномально холодном мае.
