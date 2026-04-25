После ВВК попал в больницу: в ТЦК объяснили инцидент с падением мужчины

Побег из ВЛК в Киеве / © скриншот с видео

Инцидент с падением мужчины во время прохождения ВВК в Голосеевском ТЦК города Киева не связан с его выпрыгиванием из окна учреждения, как об этом сообщили некоторые Telegram-каналы.

Это отметили в сообщении Киевского городского ТЦК и СП.

Военные утверждают, что во время следования на военно-врачебную комиссию военнообязанный выбежал из помещения и покинул территорию, перепрыгнув через забор.

После этого он упал в технический котлован за пределами ограждения.

«Военнослужащие ТЦК и СП немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и спасательную службу, после чего пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В качестве доказательства было опубликовано видео с камер наблюдения, которые зафиксировали побег.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина действительно выбегает из помещения, ловко перепрыгивает забор, бежит дальше и прыгает через еще одно ограждение. Самого падения на видео нет.

После падения мужчина выжил, ему оказывается медицинская помощь. По словам пресс-службы ТЦК, его состояние удовлетворительное.

Напомним, ранее в Киеве заметили чрезвычайно ловкого мужчину, который сумел убежать от группы оповещения. Видео событий, которые произошли на днях на территории ЖК Great, уже стало вирусным в Сети.