После ВВК попал в больницу: в ТЦК объяснили инцидент с падением мужчины
Военнообязанный, который сбежал из ВВК в Киеве, упал в технический котлован, перепрыгнув через ограждение.
Инцидент с падением мужчины во время прохождения ВВК в Голосеевском ТЦК города Киева не связан с его выпрыгиванием из окна учреждения, как об этом сообщили некоторые Telegram-каналы.
Это отметили в сообщении Киевского городского ТЦК и СП.
Военные утверждают, что во время следования на военно-врачебную комиссию военнообязанный выбежал из помещения и покинул территорию, перепрыгнув через забор.
После этого он упал в технический котлован за пределами ограждения.
«Военнослужащие ТЦК и СП немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и спасательную службу, после чего пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В качестве доказательства было опубликовано видео с камер наблюдения, которые зафиксировали побег.
На опубликованных кадрах видно, что мужчина действительно выбегает из помещения, ловко перепрыгивает забор, бежит дальше и прыгает через еще одно ограждение. Самого падения на видео нет.
После падения мужчина выжил, ему оказывается медицинская помощь. По словам пресс-службы ТЦК, его состояние удовлетворительное.
