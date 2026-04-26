В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: какая угроза
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движению транспорта.
В Киеве и Киевской области объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Telegram.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и города Киева. Днем 26 и 27 апреля порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.
