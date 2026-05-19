Киевлян предупреждают об угрозе вечером — уже объявлен I уровень опасности

В Киеве до конца суток 19 мая ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются грозы, местами возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так что в Киеве объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптики предупреждают, что во время ненастья следует быть особенно осторожными и по возможности ограничить пребывание на улице.

Опасное ухудшение погоды — что делать во время грозы

Киевлянам рекомендуют не находиться вблизи крупных деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, а также не оставлять рядом с ними автомобили.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую УК «Киевавтодор» по 044 284 74 19.

Если упали деревья или сломанные ветки, необходимо сообщать аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленстрой» по телефону 044 272 40 18.

В случае, когда падение деревьев или ветвей представляет угрозу жизни, следует звонить спасателям по номеру 101 или 044 430 37 13 (КАРС).

При травмировании людей необходимо немедленно обращаться в экстренную медицинскую помощь по номеру 103.

При неисправности светофоров или дорожных знаков работает горячая линия ЦОДР: 050 387 35 42.

Напомним, в течение 19 мая в Киеве и областях звучала воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Тем временем погода по всей Украине ухудшается.

Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами в большинстве областей и снижении температуры уже в эти выходные.

