Киевлян предупреждают об угрозе вечером — уже объявлен I уровень опасности
Непогода накроет Киев в ближайшее время: синоптики предупреждают о грозах, граде и сильных порывах ветра.
В Киеве до конца суток 19 мая ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются грозы, местами возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так что в Киеве объявлен I уровень опасности (желтый).
Синоптики предупреждают, что во время ненастья следует быть особенно осторожными и по возможности ограничить пребывание на улице.
Опасное ухудшение погоды — что делать во время грозы
Киевлянам рекомендуют не находиться вблизи крупных деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, а также не оставлять рядом с ними автомобили.
В случае подтоплений проезжей части или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую УК «Киевавтодор» по 044 284 74 19.
Если упали деревья или сломанные ветки, необходимо сообщать аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленстрой» по телефону 044 272 40 18.
В случае, когда падение деревьев или ветвей представляет угрозу жизни, следует звонить спасателям по номеру 101 или 044 430 37 13 (КАРС).
При травмировании людей необходимо немедленно обращаться в экстренную медицинскую помощь по номеру 103.
При неисправности светофоров или дорожных знаков работает горячая линия ЦОДР: 050 387 35 42.
Напомним, в течение 19 мая в Киеве и областях звучала воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Тем временем погода по всей Украине ухудшается.
Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами в большинстве областей и снижении температуры уже в эти выходные.