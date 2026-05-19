У Києві до кінця доби 19 травня очікується погіршення погодних умов. Прогнозуються грози, місцями можливий град і шквали вітру 15–20 м/с.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

Тож у Києві оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики попереджають, що під час негоди варто бути особливо обережними та за можливості обмежити перебування на вулиці.

Небезпечне погіршення погоди — що робити під час грози

Киянам рекомендують не перебувати поблизу великих дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач, а також не залишати поруч із ними автомобілі.

У разі підтоплень проїжджої частини або тротуарів треба звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор» за номером 044 284 74 19.

Якщо впали дерева або зламані гілки — необхідно повідомляти аварійно-диспетчерську службу КО «Київзеленбуд» за телефоном 044 272 40 18.

У разі, коли падіння дерев чи гілок становить загрозу життю, потрібно телефонувати рятувальникам за номером 101 або 044 430 37 13 (КАРС).

Якщо травмувано людей, необхідно негайно звертатися до екстреної медичної допомоги за номером 103.

У разі несправності світлофорів або дорожніх знаків працює гаряча лінія ЦОДР: 050 387 35 42.

Нагадаємо, впродовж 19 травня у Києві та областях лунала повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Тим часом погода по всій Україні погіршується.

Синоптики попереджають про сильні дощі з грозами в більшості областей і зниження температури вже цими вихідними.

