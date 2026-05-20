На Київ суне подвійний удар стихії: синоптики попередили про різку зміну погоди та назвали дату

Столичний регіон опинився під ударом негоди через наближення потужного атмосферного фронту

Віра Хмельницька
Синоптики розповіли, якою буде погода у столиці 20 травня

Київ та область опинилися під загрозою сильних грозових злив, через що метеорологи оголосили жовтий рівень небезпеки та попередили про можливі підтоплення вулиць і збої в роботі енергопідприємств.

Детальніше про погоду на Київщині 20 травня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві 20 травня пройдуть короткочасні дощі із грозами.

«Є ймовірність сильних коротких злив у столиці — обов’язково обирайте безпечне місце для паркування автомобіля, міські стоки часом замулені, вулиці можуть прийняти вигляд річки», — попереджає Діденко.

За словами синоптикині, температура повітря у столиці не підніметься вище позначки +25 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 20 травня буде хмарно із проясненнями. Вдень пройдуть короткочасні дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла. Вдень очікується від +22 до +27 градусів вище нуля. У столиці стовпчики термометрів показуватимуть вночі близько +15 градусів тепла. Вдень очікується від +23 до +25 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про денні грози у Київській області 20 травня. У зв’язку з цим в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», — зазначають синоптики.

Синоптики попереджають про грози на Київщині 20 травня / © Укргідрометцентр

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься від +16 градусів тепла вночі до +23 тепла вдень.

Погода у Києві 20 травня / © скриншот

