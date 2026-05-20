На Київ суне подвійний удар стихії: синоптики попередили про різку зміну погоди та назвали дату
Столичний регіон опинився під ударом негоди через наближення потужного атмосферного фронту
Київ та область опинилися під загрозою сильних грозових злив, через що метеорологи оголосили жовтий рівень небезпеки та попередили про можливі підтоплення вулиць і збої в роботі енергопідприємств.
Детальніше про погоду на Київщині 20 травня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві 20 травня пройдуть короткочасні дощі із грозами.
«Є ймовірність сильних коротких злив у столиці — обов’язково обирайте безпечне місце для паркування автомобіля, міські стоки часом замулені, вулиці можуть прийняти вигляд річки», — попереджає Діденко.
За словами синоптикині, температура повітря у столиці не підніметься вище позначки +25 градусів тепла.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 20 травня буде хмарно із проясненнями. Вдень пройдуть короткочасні дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла. Вдень очікується від +22 до +27 градусів вище нуля. У столиці стовпчики термометрів показуватимуть вночі близько +15 градусів тепла. Вдень очікується від +23 до +25 градусів вище нуля.
Водночас синоптики попереджають про денні грози у Київській області 20 травня. У зв’язку з цим в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», — зазначають синоптики.
Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься від +16 градусів тепла вночі до +23 тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 20 травня.
