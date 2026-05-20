На Киев надвигается двойной удар стихии: синоптики предупредили о резкой смене погоды и назвали дату

Киев и область оказались под угрозой сильных грозовых ливней, из-за чего метеорологи объявили желтый уровень опасности и предупредили о возможных подтоплениях улиц и сбоях в работе энергопредприятий.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Киеве 20 мая пройдут кратковременные дожди с грозами.

«Есть вероятность сильных коротких ливней в столице — обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки», — предупреждает Диденко.

По словам синоптика, температура воздуха в столице не поднимется выше отметки +25 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что на Киевщине 20 мая будет облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла. Днем ожидается от +22 до +27 градусов выше нуля. В столице столбики термометров будут показывать ночью около +15 градусов тепла. Днем ожидается от +23 до +25 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают о дневных грозах в Киевской области 20 мая. В связи с этим в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий», — отмечают синоптики.

Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. С утра и до позднего вечера будет идти дождь. Температура воздуха будет колебаться от +16 градусов тепла ночью до +23 тепла днем.

